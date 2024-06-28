top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лучшей премьерой стала комедия «Бывший в помощь»

Предварительная касса четверга: лучшей премьерой стала комедия «Бывший в помощь»

Автор: Георгий Романов

28 июня 2024

В первой десятке также расположилось еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала отечественная комедия БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). Релиз заработал в первый день проката примерно 3,5 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. По итогу уикенда проект может рассчитывать на 17-20 млн рублей.

Четвертое и пятое места заняли хоррор-новинки. Американский проект ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) заработал 3,4 млн рублей и также претендует на результат в районе 15-20 млн рублей. Французская картина СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF) освоила 2,9 млн рублей, что к вечеру воскресенья может превратиться в 15-17 млн рублей.

Мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG) занял седьмую строчку таблицы лучших релизов четверга. Анимационная работа записала на свой счет 2,8 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, должно дать около 15-20 млн рублей за четыре дня проката.

Отечественная семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI) начала свой прокат с девятого места. В копилке релиза оказалось 2,6 млн рублей, так что к концу недели эта сумма может вырасти до 15-17 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинообразование: как его получить и что делать потом
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
Подробнее
Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официально
Подробнее
Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 июня 2024 года
Подробнее
Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза
Подробнее
Касса России: первое место заняли пиратские релизы
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Головоломки 2»
Подробнее
Бакур Бакурадзе получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Шанхае
Подробнее
Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»
Подробнее
В Иваново состоялась церемония открытия фестиваля сериалов «Пилот»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 июня 2024 года
Подробнее
Международная касса: «Головоломка 2» вновь возглавила чарт
Подробнее
В Иваново состоялась церемония закрытия фестиваля сериалов «Пилот»
Подробнее
Кинокомпания «Пионер» отпраздновала свое 7-летие
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировок
Подробнее
Илья Найшуллер не будет снимать продолжение «Никто»
Подробнее
Тимур Бекмамбетов запустит образовательную кинопрограмму в ОАЭ
Подробнее