Предварительная касса четверга: лучшей премьерой стала комедия «Бывший в помощь»

В первой десятке также расположилось еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала отечественная комедия БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). Релиз заработал в первый день проката примерно 3,5 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. По итогу уикенда проект может рассчитывать на 17-20 млн рублей.



Четвертое и пятое места заняли хоррор-новинки. Американский проект ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) заработал 3,4 млн рублей и также претендует на результат в районе 15-20 млн рублей. Французская картина СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF) освоила 2,9 млн рублей, что к вечеру воскресенья может превратиться в 15-17 млн рублей.



Мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG) занял седьмую строчку таблицы лучших релизов четверга. Анимационная работа записала на свой счет 2,8 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, должно дать около 15-20 млн рублей за четыре дня проката.



Отечественная семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI) начала свой прокат с девятого места. В копилке релиза оказалось 2,6 млн рублей, так что к концу недели эта сумма может вырасти до 15-17 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ