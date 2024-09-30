Предварительная касса уикенда: «Беляковы в отпуске» возглавили прокат

В топ-10 попали еще четыре новинки

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала российская комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). После довольно низких предпродаж, новинка набрала ход и заработала порядка 67-68 млн рублей.

Survival-триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) положил в свою копилку почти 26 млн рублей. Этот результат позволил французскому релизу подняться на пятую строчку чарта.

Чуть больше 21 млн рублей освоили еще две новинки – основанная на реальных событиях драма 9 СЕКУНД (CRP) и мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI). Проекты заняли шестую и седьмую строчки десятки.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стала драма МУЖСКОЕ СЛОВО (AK) с Павлом Прилучным. Фильм стартовал гораздо ниже ожиданий и пополнил свою копилку лишь на 12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ