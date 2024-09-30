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Предварительная касса уикенда: «Беляковы в отпуске» возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

30 сентября 2024

В топ-10 попали еще четыре новинки

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала российская комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP). После довольно низких предпродаж, новинка набрала ход и заработала порядка 67-68 млн рублей. 

Survival-триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF) положил в свою копилку почти 26 млн рублей. Этот результат позволил французскому релизу подняться на пятую строчку чарта. 

Чуть больше 21 млн рублей освоили еще две новинки – основанная на реальных событиях драма 9 СЕКУНД (CRP) и мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI). Проекты заняли шестую и седьмую строчки десятки.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стала драма МУЖСКОЕ СЛОВО (AK) с Павлом Прилучным. Фильм стартовал гораздо ниже ожиданий и пополнил свою копилку лишь на 12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ

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