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Предварительная касса четверга: «Огниво» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

1 ноября 2024

Пиратский релиз «Веном: Последний танец» занял вторую строчку

По предварительным данным лучшим релизом четверга вновь стала отечественная сказка ОГНИВО (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 50 млн рублей, что по итогу уикенда должно вылиться в 250-300 млн рублей. Из-за того, что на этой неделе суббота – рабочий день, множители у всех фильмов будут меньше, чем обычно. 

Вторая строчка досталась пиратскому релизу ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. На счету кинокомикса около 30 млн рублей, что к вечеру воскресенья может превратиться в 150-200 млн рублей. 

Лучшей из официальных новинок стала семейная комедия ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP). Картина с Оксаной Акиньшиной и Никитой Кологривым освоила в первый день проката порядка 12 млн рублей, что позволило занять ей четвертое место таблицы. За четыре дня проката в копилке фильма может оказаться около 60-70 млн рублей.

Строчкой ниже стартовал спортивный байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG). Отечественная новинка заработала примерно 10 млн рублей, что по исходу уикенда может вылиться в 50-60 млн рублей. 

Ниже ожиданий начала свой прокат мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG). Голливудская картина с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом расположилась на девятом месте чарта с результатом 2,8 млн рублей. К концу недели проект сможет рассчитывать лишь на 15-17 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

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