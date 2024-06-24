top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат

Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

24 июня 2024

Среди официальных проектов лучшим стал мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига»

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2, который демонстрируется в кинотеатрах неофициально. По очень приблизительным данным, проект студии Pixar освоил порядка 130 млн рублей.

Лучшим релизом официального проката стал отечественный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Анимационный проект заработал за первые четыре дня проката порядка 60 млн рублей.

Бронза чарта отошла романтической комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (AK). Фильм Марка Горобца смог записать на свой счет около 42 млн рублей, показав самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке.

Также из новинок в десятку лучших пробился британский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (EXP), сумевший пополнить свою копилку лишь на 8,7 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего Востока
Подробнее
Сергей Урсуляк займется многосерийной экранизацией романа «Война и мир»
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
Подробнее
Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официально
Подробнее
Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Подробнее
Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил жюри
Подробнее
СПбМКФ открыл аккредитацию участников
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три богатыря» опережают «Смешариков», а «Тур с Иванушками» – «Непослушников»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «10 жизней» борется за первую строчку с «Непослушниками»
Подробнее
Касса России: «10 жизней» вырвали победу у «Непослушников»
Подробнее
Cтартовал VI фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
Международная касса: «Головоломка 2» начала свой прокат в 38 странах
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Universal Pictures
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июня 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Sony Pictures
Подробнее
Телеканал ТВ-3 отпраздновал свой 30-летний юбилей
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом
Подробнее
В Москве состоялся спецпоказ аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки
Подробнее