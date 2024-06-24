Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат

Среди официальных проектов лучшим стал мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига»

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2, который демонстрируется в кинотеатрах неофициально. По очень приблизительным данным, проект студии Pixar освоил порядка 130 млн рублей.



Лучшим релизом официального проката стал отечественный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Анимационный проект заработал за первые четыре дня проката порядка 60 млн рублей.



Бронза чарта отошла романтической комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (AK). Фильм Марка Горобца смог записать на свой счет около 42 млн рублей, показав самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке.



Также из новинок в десятку лучших пробился британский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (EXP), сумевший пополнить свою копилку лишь на 8,7 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2