Предварительная касса уикенда: «Игра киллера» становится лучшей новинкой

«Лунтик» вновь становится лидером проката

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Отечественный анимационный проект записал на свой счет еще порядка 60 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис до 300 млн рублей.

Серебро официальной кассы уикенда досталось боевику ИГРА КИЛЛЕРА (GF). Новинка выступила в рамках ожидания, заработав в первые четыре дня проката порядка 24-25 млн рублей.

Занявшая третью строчку чарта российская комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK) не оправдала всех надежд кинотеатров. Релиз сумел освоить около 20 млн рублей, показав наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке (5 человек на сеанс).

Французский ремейк отечественного хита ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) не сумел заинтересовать массовую аудиторию. На счету комедии лишь около 11 млн рублей, что, впрочем, позволило ему подняться в первую пятерку таблицы.

Австралийский мультфильм ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (CPF) заработал в свой первый уикенд чуть больше 10,5 млн рублей и занял седьмую строчку чарта.

Замкнул же десятку китайский эпик с Джеки Чаном ЛЕГЕНДА (NMG). В копилке у релиза за четыре дня оказалось примерно 7 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ИГРА КИЛЛЕРА