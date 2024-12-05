Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Звезды в Сибири»

«Маша и Медведь» также в пятерке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (СP). Отечественный проект занял вторую строчку чарта с результатом около 8 млн рублей. Теперь к концу уикенда он может рассчитывать на результат в 55-60 млн.



Новая часть анимационной франшизы МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG) стартовала с пятого места в таблице лучших релизов четверга. Мультфильм записал на свой счет порядка 3,1 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать примерно 30-35 млн.



На седьмой строчке расположилась историческая драма ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (AK). Фильм c Рэйфом Файнсом в главной роли заработал 1,5 млн рублей, и теперь к вечеру воскресенья должен будет освоить 10-12 млн.



Также в десятку лучших попала картина ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА (GF) собравшая в первый день проката 1.2 млн рублей. За весь уикенд фильм ужасов должен будет заработать приблизительно 8-10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ