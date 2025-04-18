Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры
Автор: Георгий Романов
18 апреля 2025
«Рейс навылет» расположился на четвертой строчке
По предварительным данным, лидером четверга стала новинка КРАКЕН (CP). Фантастический боевик с Александром Петровым освоил порядка 20 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на результат в районе 140-160 млн рублей по итогу уикенда.
Вторая крупная новинка недели – американский боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG) – расположилась на четвертой строчке чарта. Проект записал на свой счет около 2,3 млн рублей и теперь может заработать примерно 16-18 млн рублей за четыре дня проката.
Также в топ-10 попала якутская драма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ с 4,5 млн рублей в своей копилке. У данного релиза нет широкого проката – демонстрируется он только в республике Саха.
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
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