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Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

18 апреля 2025

«Рейс навылет» расположился на четвертой строчке

По предварительным данным, лидером четверга стала новинка КРАКЕН (CP). Фантастический боевик с Александром Петровым освоил порядка 20 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на результат в районе 140-160 млн рублей по итогу уикенда.

Вторая крупная новинка недели – американский боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG) – расположилась на четвертой строчке чарта. Проект записал на свой счет около 2,3 млн рублей и теперь может заработать примерно 16-18 млн рублей за четыре дня проката.

Также в топ-10 попала якутская драма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ с 4,5 млн рублей в своей копилке. У данного релиза нет широкого проката – демонстрируется он только в республике Саха. 

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

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