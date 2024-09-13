Предварительная касса четверга: «Игра киллера» стартовала со второй строчки чарта

«Любовь зла» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал американский боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF). Фильм с Дэйвом Батистой освоил в первый день проката примерно 3,5 млн рублей, что позволило ему оказаться на втором месте чарта. С таким стартом релиз может рассчитывать на 24-26 млн рублей за четыре дня проката.



Строчкой ниже расположилась отечественная комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK). После первого дня проката на счету новинки оказалось 2,8 млн рублей и перспектива заработать порядка 20 млн рублей за весь уикенд.



Французская комедия ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) стартовала с пятого места таблицы лучших релизов четверга. Проект положил в свою копилку примерно 1,3 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно вылиться в 8-10 млн рублей.

Замкнули десятку лучших еще две новинки – китайский эпик ЛЕГЕНДА (NMG) и камбоджийский фильм ужасов ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ (EXP). Они заработали 1 и 0,9 млн рублей соответственно, и к концу недели их касса будет варьироваться в районе 6-8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ИГРА КИЛЛЕРА