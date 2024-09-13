top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Игра киллера» стартовала со второй строчки чарта

Предварительная касса четверга: «Игра киллера» стартовала со второй строчки чарта

Автор: Георгий Романов

13 сентября 2024

«Любовь зла» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал американский боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF). Фильм с Дэйвом Батистой освоил в первый день проката примерно 3,5 млн рублей, что позволило ему оказаться на втором месте чарта. С таким стартом релиз может рассчитывать на 24-26 млн рублей за четыре дня проката.

Строчкой ниже расположилась отечественная комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK). После первого дня проката на счету новинки оказалось 2,8 млн рублей и перспектива заработать порядка 20 млн рублей за весь уикенд. 

Французская комедия ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) стартовала с пятого места таблицы лучших релизов четверга. Проект положил в свою копилку примерно 1,3 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно вылиться в 8-10 млн рублей.

Замкнули десятку лучших еще две новинки – китайский эпик ЛЕГЕНДА (NMG) и камбоджийский фильм ужасов ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ (EXP). Они заработали 1 и 0,9 млн рублей соответственно, и к концу недели их касса будет варьироваться в районе 6-8 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ИГРА КИЛЛЕРА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Те самые Дэдпул и Росомаха
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2024 года
Подробнее
Генерального директора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за «Любви» Гаспара Ноэ
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн рублей за пропаганду педофилии
Подробнее
Фильм с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лунтик» продолжает лидировать
Подробнее
Байопик «Рыжий» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 сентября 2024 года
Подробнее
Сериал «Комбинация» показал лучший старт для оригинальных проектов Wink в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Любовь зла»
Подробнее
Вторую и третью очереди кинопарка «Москино» откроют до 2030 года
Подробнее
Касса России: «Лунтик. Возвращение домой» продолжает лидировать
Подробнее
Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернули первенство
Подробнее
Стартовал третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лунтик» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 сентября 2024 года
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения байопику «Рыжий»
Подробнее