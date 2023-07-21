Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась новинка «Жанна Дюбарри»

Проект заработал в первый день проката 12 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). Новинка с Джонни Деппом в главной роли освоила в первый день прокат около 12 млн рублей, и теперь претендует на результат в районе 60-70 млн рублей за весь уикенд.



Норвежский мультфильм ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR) расположился на третьей строчке чарта. Анимационная работа записала на свой счет 3,6 млн рублей, что должно вылиться в сборы порядка 15-20 млн рублей по итогу недели.



На восьмом месте таблицы лучших релизов четверга оказался еще один мультипликационный проект КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL). Канадский мультфильм заработал 1,5 млн рублей. К вечеру воскресенья картина должна будет собрать 8-10 млн рублей.



Замкнул десятку лучших фильм ужасов КОШМАР (NKI) c 1,3 млн рублей в своей копилке. За четыре дня проката фильм должен будет освоить 6-8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЖАННА ДЮБАРРИ