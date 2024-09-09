Предварительная касса уикенда: «Лунтик» продолжает лидировать

Отечественная комедия «Обе две» стала лучшей новинкой

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Проект записал на свой счет еще порядка 78 млн рублей, доведя общую кассу до отметки в 220 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стала российская комедия ОБЕ ДВЕ (CRP). Комедия с Кристиной Асмус освоила около 27 млн рублей, что позволило ей подняться на вторую строчку официального чарта уикенда.



Выше ожиданий выступил индонезийский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД № 13 (KNLG). После четырех дней проката на счету релиза оказалось примерно 15 млн рублей, с лучшей средней заполняемостью среди новинок в 12 человек на сеанс.



Приблизительно по 6,2 млн рублей сумели заработать еще две премьеры недели – триллер ЗАТЕРЯННЫЕ (NMG) и фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (WP). Несмотря на не самые высокие показатели, оба фильма попали в топ-10 лучших релизов уикенда.



Фото: кадр из фильма ОБЕ ДВЕ