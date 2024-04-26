top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Блиндаж» стартовал со второго места чарта

Предварительная касса четверга: «Блиндаж» стартовал со второго места чарта

Автор: Георгий Романов

26 апреля 2024

«Неприличные гости» забрали бронзу

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала военная драма БЛИНДАЖ (CRP). Проект смог взобраться на вторую строчку чарта, заработав 4,2 млн рублей. К вечеру воскресенья в его копилке должно будет оказаться 25-28 млн рублей. 

Строчкой ниже расположилась еще одна новинка уикенда, комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (NMG). Фильм с Павлом Прилучным и Максимом Лагашкиным в первый день проката оприходовал 3,6 млн рублей, что за четыре дня проката может превратиться в 20-22 млн рублей. 

Эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ (NKI) стартовала с шестого места. Проект записал на свой счет 1,6 млн рублей, что должно дать за весь уикенд примерно 8-10 млн рублей. Примерно на такой же результат претендует и индонезийский фильм ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG), который с результатом в 1,4 млн рублей занял седьмое место таблицы лучших релизов четверга. 

Последней новинкой, попавшей в десятку, стала анимационная лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG). Мультфильм освоил 1,2 млн рублей, что к концу недели может превратиться в 12-15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Касса четверга: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами
Подробнее
Российские кинотеатры отказались от предсеансовых показов в рамках акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 апреля 2024 года
Подробнее
Деловая программа ММКФ открылась дискуссией о продвижении российского кино на зарубежные площадки
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» ожидаемо оказался лидером
Подробнее
Официальная касса России: «Сто лет тому вперед» показал шестой старт 2024 года
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Sony Pictures включилась в борьбу за Paramount Global
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Блиндаж» уступает «Девятаеву»
Подробнее
«Карина» стала самым кассовым якутским фильмом в истории
Подробнее
В рамках «Золотого ворона» прошли творческие встречи с Андреем Золотаревым и Светланой Камыниной
Подробнее
На ММКФ открылась внеконкурсная программа фильмов об искусстве «Арт-кор»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 апреля 2024 года
Подробнее
Международная касса: хоррор «Эбигейл» уступил крупным холдоверам
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start приступил к усилению собственного отдела маркетинга и PR
Подробнее