Предварительная касса четверга: «Блиндаж» стартовал со второго места чарта

«Неприличные гости» забрали бронзу

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала военная драма БЛИНДАЖ (CRP). Проект смог взобраться на вторую строчку чарта, заработав 4,2 млн рублей. К вечеру воскресенья в его копилке должно будет оказаться 25-28 млн рублей.



Строчкой ниже расположилась еще одна новинка уикенда, комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (NMG). Фильм с Павлом Прилучным и Максимом Лагашкиным в первый день проката оприходовал 3,6 млн рублей, что за четыре дня проката может превратиться в 20-22 млн рублей.



Эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ (NKI) стартовала с шестого места. Проект записал на свой счет 1,6 млн рублей, что должно дать за весь уикенд примерно 8-10 млн рублей. Примерно на такой же результат претендует и индонезийский фильм ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG), который с результатом в 1,4 млн рублей занял седьмое место таблицы лучших релизов четверга.

Последней новинкой, попавшей в десятку, стала анимационная лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG). Мультфильм освоил 1,2 млн рублей, что к концу недели может превратиться в 12-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ