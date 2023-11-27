Предварительная касса уикенда: «Хоккейные папы» стали лучшей новинкой

В тройке лучших также оказался мультфильм «Большое маленькое приключение»

По предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала отечественная картина ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG). Проект заработал чуть менее 60 млн рублей, выступив в рамках ожидания рынка. Этот результат позволил ему занять вторую строчку чарта, вслед за лидером ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG).



Бронзу чарта забрал франко-бельгийский мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG). Анимационный проект студии nWave оприходовал за четыре дня проката около 22 млн рублей, при этом показав наихудшую среднюю заполняемость среди всех новинок недели.



Строчкой ниже расположился новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL). Картина для избирательной аудитории смогла в первый уикенд заработать 18 млн рублей, что на 17% лучше, чем год назад было у ближайшего аналога новинки ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ.



Чуть больше 14 млн рублей записал на свой счет фильм ужасов БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (NKI). Этого хватило, чтобы уругвайский хоррор занял шестое место в таблице лучших релизов уикенда.



Последней новинкой, попавшей в десятку, стала семейная картина ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP). Шведскому проекту удалось преодолеть планку сборов в 10 млн рублей и занять седьмое место чарта.



Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ