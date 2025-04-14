Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» снова первый

Фильм Ильи Учителя разменял миллиард в российском прокате

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала отечественная комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Во второй уикенд проект записал на свой счет еще порядка 350 млн, что позволило ему преодолеть престижную планку в 1 млрд рублей уже на одиннадцатый день проката.



Со второй строчки чарта стартовала лучшая официальная новинка уикенда – приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Российская картина пополнила свою копилку чуть меньше, чем на 35 млн рублей, выступив по нижней границе ожиданий.



Примерно по 20 млн рублей освоили два американских триллера – ЗАПАДНЯ (GF) и ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP). Новинки почти синхронно финишировали в прокате, забравшись на шестое и седьмое места таблицы.



Еще одной новинкой недели, попавшей в топ-10, стал анимационный релиз ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK). Мультфильм сумел заработать около 17 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД