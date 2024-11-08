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Предварительная касса четверга: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат

Автор: Георгий Романов

8 ноября 2024

«Хищные земли» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Проект записал на свой счет порядка 16 млн рублей, что превышает стартовые показатели аналогов – военных драм ВОЗДУХ и ПРАВЕДНИК. За четыре дня проката фильм с Ангелиной Стречиной и Романом Васильевым может рассчитывать на кассу в районе 130 млн рублей. 

Бронза чарта отошла фантастической новинке ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF). Проект с Энтони Маки и Мореной Баккарин освоил примерно 4,1 млн рублей, что позволит ему собрать 25-28 млн рублей за весь уикенд. 

Остальные новинки недели не смогли пробиться в топ-10 четверга.

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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