Предварительная касса четверга: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат
Автор: Георгий Романов
8 ноября 2024
«Хищные земли» также в тройке лидеров
Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Проект записал на свой счет порядка 16 млн рублей, что превышает стартовые показатели аналогов – военных драм ВОЗДУХ и ПРАВЕДНИК. За четыре дня проката фильм с Ангелиной Стречиной и Романом Васильевым может рассчитывать на кассу в районе 130 млн рублей.
Бронза чарта отошла фантастической новинке ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF). Проект с Энтони Маки и Мореной Баккарин освоил примерно 4,1 млн рублей, что позволит ему собрать 25-28 млн рублей за весь уикенд.
Остальные новинки недели не смогли пробиться в топ-10 четверга.
Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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