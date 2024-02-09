Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» продолжает доминировать

Лучшей новинкой стала французская картина «Три мушкетера: Миледи»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал фильм Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Проект записал на свой счет еще порядка 35 млн рублей, что к концу недели должно превратиться в 280-300 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стала французская картина Мартина Бурбулона ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK). Проект в первый день проката заработал 3,7 млн рублей, что позволило ему подняться на четвертую строчку чарта. Скорее всего, за четыре дня проката в его копилке окажется 28-30 млн рублей.



Примерно 2 млн рублей оприходовал фильм ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (KNLG), занявший восьмое место в таблице. По итогу уикенда это должно позволить итальянской новинке преодолеть планку сборов в 12-13 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в десятку лучших, стал еще один хоррор СПУСК В БЕЗДНУ (CPF). Французский релиз добавил в свою копилку около 1 млн рублей, что может дать 6-7 млн рублей по итогу всей недели.



Фото: кадр из фильма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ