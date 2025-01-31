Предварительная касса четверга: «Злой город» вырвался в лидеры

Новинка заработала в первый день проката почти 15 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка ЗЛОЙ ГОРОД (CRP). Отечественный релиз записал на свой счет около 15 млн рублей, что должно дать 110-120 млн рублей за четыре дня проката.



На пятой строчке чарта оказалась еще одна российская новинка ЛОТЕРЕЯ (CP). Комедийный проект заработал в первый день проката порядка 3,4 млн рублей, что по итогу недели должно вылиться в 24-27 млн рублей.



На восьмое место таблицы лучших релизов четверга попал индонезийский хоррор АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (WP) с результатом в районе 2 млн рублей. За четыре дня проката его копилка должна пополниться на 11-12 млн рублей.



Биографическая драма МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (RWV) освоила в стартовый день примерно 1,4 млн рублей и теперь может рассчитывать на результат около 10 млн рублей по итогу прокатной недели.



Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД