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Предварительная касса уикенда: «Злой город» удержал лидерство

Автор: Георгий Романов

10 февраля 2025

Мелодрама «Оставь это ветру» стартовала со второй строчки чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стал исторический боевик ЗЛОЙ ГОРОД (CAO). Отечественная картина записала на свой счет еще около 100 млн рублей, и теперь ее общая касса достигла отметки в 275 млн рублей.

После мощного старта в четверг турецкая мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG) по ходу уикенда сбавила обороты, но все равно смогла освоить чуть больше 80 млн рублей за четыре дня проката. Это позволило новинке подняться на вторую строчку чарта.

Бронзу недели забрала российская военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА (AK). Проект заработал за первый уикенд примерно 40 млн рублей. 

Шестая позиция досталась еще оному отечественному релизу – комедии ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG). Несмотря на то, что фильм показал самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке (восемь человек на сеанс), он сумел положить в свою копилку порядка 26-27 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал французский байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF). Заработанные им 18 млн рублей позволили ленте занять восьмое место в таблице лучших релизов уикенда.

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

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