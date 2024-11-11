Предварительная касса уикенда: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат

Проект заработал в первый уикенд свыше 160 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала отечественная драма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Новинка показала на выходных высокий прокатный множитель, что позволило ей записать на свой счет свыше 160 млн рублей. Это на 25% лучше старта такого аналога как ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, и на 13% лучше, чем в начале года продемонстрировала военная драма ВОЗДУХ.



Среди других новинок уикенда приятно удивил фантастический проект ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF). В отсутствии пиратского контента и конкуренции за молодежную аудиторию проект сумел освоить порядка 37 млн рублей за четыре дня проката.



Помимо этого, в топ-10 сумел также попасть китайский мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI) с результатом в районе 15-16 млн рублей.



Фото: кадр со съемок фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА