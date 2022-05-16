Предварительная касса уикенда: «Флешбэк» и «Ботан и Супербаба» стартовали ниже ожиданий

«Артек» преодолевает рубеж сборов в 150 млн рублей

Согласно предварительным данным, на звание лидера уикенда претендуют семейный проект АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI), который уже преодолел общую планку сборов в 150 млн рублей, и боевик ФЛЕШБЭК (MG), который не смог на старте оправдать ожидания индустрии и привлек на свои сеансы в среднем по 6 человек. Оба проекта заработали за уикенд примерно 23-24 млн рублей, и вопрос лидерства решит фотофиниш.

Еще одна новинка, отечественная комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP), записала на свой счет почти 18 млн рублей. Релиз также показал самую низкую среднюю заполняемость и наработку на сеанс в первой десятке. Тем не менее, данный результат позволил фильму подняться на третью строчку чарта.

Единственной новинкой, приятно удивившей кинотеатры, стал фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP), который поднялся на пятое место в таблице лучших релизов уикенда. За четыре дня проката хоррор освоил чуть более 13 млн рублей.

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