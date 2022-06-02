Предварительная касса четверга: комедия «Три кота» ожидаемо занимает первую строчку

«Своя война» и «Коати» оказались в пятерке лучших

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал отечественный мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG). Релиз заработал порядка 5,5 млн рублей, и теперь за весь уикенд он может рассчитывать на 30-40 млн рублей. Учитывая заработок за 1 июня, мультфильму вполне под силу преодолеть планку в 50 млн рублей за 5 дней проката.

Боевик Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI) стартует с четвертой позиции с результатом около 3 млн рублей. Подобная касса обещает релизу 15-20 млн рублей за весь уикенд. Также стоит отметить, что картина показала наименьшую среднюю заполняемость в первой десятке чарта.

Строчкой ниже расположился мексиканский мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MD) с кассой в 2,5 млн рублей. Учитывая более высокий семейный множитель, проект также вполне может рассчитывать на 15-18 млн рублей за четыре дня проката.

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