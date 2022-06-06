Предварительная касса уикенда: лидером стал мультфильм «Три кота и море приключений»

«Своя война. Шторм в пустыне» занимает четвертую строчку чарта

Согласно предварительным данным, лидером уикенда становится отечественный мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG), собравший за четыре дня проката почти 40 млн рублей, а с учетом среды, вовсе преодолел 50-миллионный рубеж.

Вторая крупная новинка уикенда, боевик Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI), по итогу уикенда занимает четвертую строчку чарта с 17 млн рублей в своей копилке. Релиз стартовал практически на одном уровне со схожим проектом про Сирийскую войну, фильмом ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, выходившим в прокат в феврале 2022 года.

Мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MD) за четыре дня записал на свой счет почти 12 млн рублей. С учетом Дня защиты детей, его касса составляет порядка 17 млн рублей.

В десятку лучших также попал боевик ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ (EXP). Релиз замкнул таблицу самых кассовых релизов уикенда, собрав около 4 млн рублей.

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