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Предварительная касса четверга: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

17 марта 2023

В топ-10 попали еще три новинки уикенда

Согласно предварительным данным, лидером четверга ожидаемо стала основанная на реальный событиях драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP). Релиз заработал в первый день проката почти 15 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно вылиться в 100-120 млн рублей.

Две хоррор-новинки уикенда расположились на 6 и 7 местах чарта. Основанные на рассказе Стивена Кинга ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF) записали на свой счет 1,5 млн рублей, и теперь могут рассчитывать на 10-12 млн рублей за четыре дня проката. Отечественный проект МЕДЕЯ (AK) достиг отметки сборов в 1,2 млн рублей и его недельная касса, скорее всего, не превысит 10 млн рублей. Оба проекта показали одинаковую среднюю заполняемость в 6 человек на сеанс.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стала комедия СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP). С результатом 1,1 млн рублей он занял восьмую строчку таблицы. В вечеру воскресенья сборы должны будут составить 7-8 млн рублей. 

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