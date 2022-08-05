Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал хоррор «Бойся темноты»

«Пес-самурай и город кошек» продолжает лидировать

По предварительным данным, лидером четверга вновь стал анимационный релиз ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Мультфильм заработал около 3,5 млн рублей, и теперь он может рассчитывать на 18-20 млн рублей по итогу уикенда.



Лучшей из новинок стал хоррор БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (CPF), расположившийся на пятой строчке чарта. Проект пополнил свою копилку чуть более чем на 1 млн рублей, поэтому он вряд ли сможет к вечеру воскресенья записать на свой счет свыше 6-7 млн рублей.



Также почти 1 млн рублей заработал ре-релиз мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПЕРЕВЫПУСК (CRP), но, благодаря семейному множителю, за четыре дня проката проект может преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.



Замкнули десятку лучших еще две новинки: новый фильм Михаэля Хазанавичуса УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI) и китайский фантастический боевик ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА (KNLG). Оба проекта собрали порядка 0,7 млн рублей, и их касса по итогам уикенда составит 4-5 млн рублей.



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