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Предварительная касса четверга: «Вечные» ожидаемо первые

Автор: Георгий Романов

11 ноября 2021

Российский триллер «Ряд 19» стартует с четвертой строчки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стал кинокомикс ВЕЧНЫЕ (WDS). Релиз заработал чуть более 21 млн рублей, и теперь может рассчитывать на кассу уикенда в районе 140-150 млн рублей. Правда, тут не стоит отметить, что фильм начал свой прокат в понедельник и к вечеру среды уже имел в своем активе более 90 млн рублей.

Отечественный триллер РЯД 19 (CP) занял четвертое место в списке лучших релизов четверга, однако его касса лишь немного превысила отметку в 1 млн рублей. Скорее всего, картина сможет записать на свой счет лишь 7-8 млн рублей за четыре дня проката.

Еще один российский проект, комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI), с результатом 0,9 млн рублей расположилась на шестой строчке чарта. Для данного релиза сборы в 5-7 млн рублей на конец недели кажутся наиболее вероятными.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка, драма ВКУС ЖИЗНИ (CPF), но ее результат порядка 0,3 млн рублей не позволит рассчитывать на сборы свыше 2 млн рублей за уикенд. 

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