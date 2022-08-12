Предварительная касса четверга: в лидеры выбился триллер «Вышка»

Хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва» занял вторую строчку

По предварительным данным, лидером четверга стал survival-триллер ВЫШКА (GF). Проект записал на свой счет 5,4 млн рублей и к вечеру воскресенья должен покорить отметку в 25 млн рублей.



Второе место чарта досталось фильму ужасов ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (PRD). Сиквел хоррора 2009 года показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке, что позволило ему заработать 3,8 млн рублей. Такой результат позволяет рассчитывать на 18-20 млн рублей за весь уикенд.



Отечественная картина ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (NKI) стартовала с третьей позиции. Семейный релиз собрал 3,2 млн рублей, но за счет более высокого множителя может также покорить отметку в 20 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна новинка, фантастическая мелодрама РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (CP), показала результат в 1,8 млн рублей, что несколько ниже ожиданий, учитывая богатый актерский состав проекта. В любом случае за весь уикенд фильм может заполучить около 10-15 млн рублей.



На девятом месте оказался ре-релиз мультфильма МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ. ПЕРЕВЫПУСК (EXP) c 0,9 млн рублей в своей копилке. Такой результат позволяет рассчитывать, что анимационная работа сможет вплотную подобраться к отметке в 10 млн рублей.



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