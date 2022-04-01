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Предварительная касса четверга: «Последнее пришествие дьявола» стартует с пятой строчки

Автор: Георгий Романов

1 апреля 2022

Лидировать продолжает мультфильм «Финник»

По предварительным данным, в четверг лидером отечественного кинопроката вновь стала анимационная лента ФИННИК (CP). Мультфильм пополнил свою копилку еще на 12 млн рублей, и теперь он может рассчитывать на 80-100 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Лучшей из новинок стал фильм ужасов ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP), который занял пятую строчку чарта. Релиз собрал примерно 2,8 млн рублей, что должно вылиться по итогу недели в 15-18 млн рублей. 

Остальные новинки не смогли пробиться в десятку лучших по итогу последнего дня марта. 

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