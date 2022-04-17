Предварительная касса уикенда: ни одна из новинок не пробилась в топ-3

Лучшей из премьер стала комедия с Евгением Ткачуком и Алисой Фрейндлих «Родители строгого режима»

В четветрый раз подряд лучшей новинкой уикенда становится анимационный релиз ФИННИК (CP). По предварительным данным, мультфильм записал на свой счет еще около 35 млн рублей, увеличив свою итоговую кассу до 375 млн рублей. Рубеж в 400 млн ему покорится уже на следующей неделе.



Лучшей из новинок стала отечественная комедия РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (MVK). Картина с Алисой Фрейндлих, Александром Адабашьяном и Евгением Ткачуком освоила за четыре дня проката порядка 20 млн рублей, что позволило ей расположиться на пятой строчке чарта.



Сразу три новинки заработали примерно по 10 млн рублей за уикенд. Это аниме КРАСАВИЦА И ДРАКОН (EXP), драма ПОДЕЛЬНИКИ (CP) и фантастика ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP). После обнародования официальных данных проекты поделят между собой шестое, седьмое и восьмое места таблицы лучших релизов уикенда.



Замкнули десятку лучших еще две две новинки. Фильм ужасов БЛИЗНЕЦ (NKI) и боевик 9 ЖИЗНЕЙ (MD) смогли пополнить свою заработать по 7,5 млн рублей.



Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram