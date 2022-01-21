Предварительная касса четверга: «King's Man: Начало» продолжает лидировать

Вторую строчку занимает «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо

По предварительным данным, в четверг в отечественном прокате продолжил лидировать кинокомикс KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS). Фильм Мэттью Вона записал на свой счет чуть более 9 млн рублей и теперь может добавить в свою копилку 70-80 млн рублей к концу уикенда.



Серебро чарта заняла новинка, триллер АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS), записавшая на свой счет 8,7 млн рублей. Этот результат позволяет рассчитывать на сумму порядка 70 млн рублей за четыре дня проката. Возможно, релизу даже удастся побороться за лидерство всего уикенда.



Другая амбициозная новинка, боевик КОД 355 (CP), пока несколько разочаровывает. Фильм занял шестое место в таблице лучших релизов четверга и заработал порядка 3,2 млн рублей, при этом показав самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке — 4 человека на сеанс. Скорее всего, к вечеру воскресения ему удастся записать на свой счет 20-25 млн рублей.



Последней новинкой недели, замкнувшей топ-10, стала британская драма ТИХАЯ НОЧЬ (PRD) c 0,8 млн рублей. Эта сумма не позволит фильму преодолеть 10-миллионную планку по итогу уикенда.



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