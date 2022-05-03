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Предварительная касса расширенного уикенда: «Артек» неожиданно стал первым

Автор: Георгий Романов

3 мая 2022

«1941. Крылья над Берлином» и «Бука» также вошли в тройку лучших

Согласно предварительным данным, в расширенный шестидневный уикенд лидером российского кинопроката стал фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Он заработал порядка 65 млн рублей. Также новинка показала лучшую среднюю заполняемость в 15 человек на сеанс — отличный результат для не самого амбициозного проекта уикенда.

Еще две новинки, военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP) и мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG), показали практически идентичные результаты порядка 60 млн рублей и разделили между собой вторую и третью строчки чарта.

Комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) так и не смогла разогнаться по ходу уикенда: 30 млн рублей за шесть дней проката — явно не тот результат, на который рассчитывали как кинотеатры, так и дистрибьютор. Тем не менее, учитывая низкие результаты остальных релизов, такой результат вывел новинку на четвертое место в таблице лучших релизов расширенного уикенда.

Стартовавший в воскресенье отечественный мультфильм СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP) освоил за четыре дня около 20 млн рублей, что позволило ему занять седьмую строчку чарта.

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