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Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь Ма(й)я»

Автор: Георгий Романов

4 сентября 2022

Благодаря Дню знаний фильм освоил порядка 40 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда стал семейный релиз российского производства КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP). Благодаря успешной работе 1 сентября, которое принесло картине почти 40% её выручки, общая касса уикенда достигла отметки в 40 млн рублей. 

Остальные нокинки похвастаться подобными успехами не могут. Новый фильм Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF) занял пятую строчку чарта с 9 млн рублей за четыре дня проката. Строчкой ниже оказался хоррор ДЕТИ ТЬМЫ (EXP) с 7,8 млн рублей в своей копилке, а мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP) с 7,2 млн рублей на счету занял седьмое место в чарте лучших релизов уикенда. 

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