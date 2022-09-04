Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь Ма(й)я»

Благодаря Дню знаний фильм освоил порядка 40 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда стал семейный релиз российского производства КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP). Благодаря успешной работе 1 сентября, которое принесло картине почти 40% её выручки, общая касса уикенда достигла отметки в 40 млн рублей.

Остальные нокинки похвастаться подобными успехами не могут. Новый фильм Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF) занял пятую строчку чарта с 9 млн рублей за четыре дня проката. Строчкой ниже оказался хоррор ДЕТИ ТЬМЫ (EXP) с 7,8 млн рублей в своей копилке, а мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP) с 7,2 млн рублей на счету занял седьмое место в чарте лучших релизов уикенда.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram