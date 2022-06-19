Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал «Бультерьер»

«Одна» выигрывает вторую неделю подряд

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала российская драма ОДНА (NKI). Релиз на второй неделе проката пополнил свою копилку еще на 44 млн рублей, преодолев планку сборов в 125 млн рублей.

Еще один отечественный проект, фильм БУЛЬТЕРЬЕР (VLG), стал лучшей новинкой уикенда, расположившись на шестой строчке чарта. При этом сборы релиза едва перевалили за отметку в 10 млн рублей. Также спортивная драма показала самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке — 5 человек на сеанс.

На девятом месте в таблице лучших релизов уикенда расположился хоррор ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (EXP), сборы которого оказались на уровне 6 млн рублей. Такой результат вряд ли порадовал как дистрибьютора, так и кинотеатры.

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