Предварительная касса уикенда: лидером уикенда стал «Первый Оскар»

Однако его результат оказался ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная военная драма ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). Фильм заработал чуть более 30 млн рублей, что является значительно ниже ожиданий рынка. Впрочем, прошедший уикенд в принципе стал самым слабым в 2022 году.

Анимационный релиз БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MG) занял четвертое место в таблице лучших релизов уикенда. Новинка освоила 12,5 млн рублей, чему поспособствовал пасхальный уикенд.

Десятимиллионную отметку смог преодолеть и триллер Ладо Кватании КАЗНЬ (VLG). Фильм взобрался на седьмую строчку чарта с 11 млн рублей в своей копилке. Также в топ-10 попало еще две новинки: мелодрама СТИКЕР (CRP) записала на свой счет около 7 млн рублей, а хоррор ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP) — лишь чуть более 6 млн рублей.

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