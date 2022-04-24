top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: лидером уикенда стал «Первый Оскар»

Предварительная касса уикенда: лидером уикенда стал «Первый Оскар»

Автор: Георгий Романов

24 апреля 2022

Однако его результат оказался ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная военная драма ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). Фильм заработал чуть более 30 млн рублей, что является значительно ниже ожиданий рынка. Впрочем, прошедший уикенд в принципе стал самым слабым в 2022 году. 

Анимационный релиз БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MG) занял четвертое место в таблице лучших релизов уикенда. Новинка освоила 12,5 млн рублей, чему поспособствовал пасхальный уикенд.

Десятимиллионную отметку смог преодолеть и триллер Ладо Кватании КАЗНЬ (VLG). Фильм взобрался на седьмую строчку чарта с 11 млн рублей в своей копилке. Также в топ-10 попало еще две новинки: мелодрама СТИКЕР (CRP) записала на свой счет около 7 млн рублей, а хоррор ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP) — лишь чуть более 6 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Заместитель генпродюсера Okko предположила, что российскую киноиндустрию спасут панки
Подробнее
«Каропрокат» займется выпуском зарубежных фильмов в России
Подробнее
Российские медиасервисы смогут получать принудительную лицензию на фильмы, сериалы и музыку
Подробнее
Президентский фонд культурных инициатив проводит спецконкурс на гранты в области культуры
Подробнее
Минкультуры подготовило проект приказа о предельном размере финансирования дебютных фильмов
Подробнее
Paramount останавливает вещание своих телеканалов в России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Первый Оскар» стартует в два раза хуже «Девятаева»
Подробнее
Компания MDfilm убрала из графика релизов все зарубежные фильмы
Подробнее
Акции Disney, Roku и Warner Bros. Discovery обвалились после падения бумаг Netflix на 39%
Подробнее
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на конкурс проектов в области культуры
Подробнее
Объявлены победители 29-го фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: ни одна из новинок не пробилась в топ-3
Подробнее
75-й Каннский кинофестиваль дополнил конкурсную программу
Подробнее
Стоимость акций Netflix упала на 27% после публикации отчета за первый квартал 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 апреля 2022 года
Подробнее
«Яндекс» временно останавливает инвестиции внутри России и за рубежом
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Первый Оскар» опережает «Девятаева»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 апреля
Подробнее
Касса России: «Родители строгого режима» стартовали лучше других новинок
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2022 году
Подробнее