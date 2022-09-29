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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал фантастический боевик «Эра выживания»

Автор: Георгий Романов

29 сентября 2022

За лидерство соревнуются «Три тысячи лет желаний» и «Красная шапочка»

За лидерство четверга вновь борются два холдовера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). Релизы показали схожие результаты в районе 2,4 млн рублей, однако по итогам уикенда за счет семейного множителя в лидеры вырвется отечественный релиз.

Лучшей из новинок стал фантастический триллер ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (GF), заработавший в стартовый день около 2 млн рублей. Теперь к концу выходных он может рассчитывать на 12-14 млн рублей. 

Отечественная комедия ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (CP) пополнила свой счет на 1,1 млн рублей и скорее всего к вечеру воскресенья освоит 7-8 млн рублей.

Еще две новинки, российский триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (CRP/PIFD) и корейский триллер РЕШЕНИЕ УЙТИ (ARM) также попали в топ-10 лучших релизов четверга. Оба записали на свой счет порядка 0,7 млн рублей и к концу недели смогут заработать около 5 млн рублей.

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