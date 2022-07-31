Предварительная касса уикенда: «Пес-самурай и город кошек» продолжает лидировать

«Нахимовцы» стартуют со второго места

Согласно предварительным данным, второй раз подряд лучшим релизом уикенда становится мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Анимационный проект заработал порядка 27 млн рублей, доведя свой общий результат до 84 млн рублей. Отметка в 100 млн рублей покорится ему уже на следующей неделе.

Лучшей среди новинок стала отечественная картина НАХИМОВЦЫ (CRP), заработавшая за четыре дня проката порядка 20 млн рублей. Это позволило ей взобраться на второе места таблицы лучших релизов недели.

Строчкой ниже расположилась еще одна новинка, хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP). Американский фильм ужасов показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке (9 человек на сеанс), что позволило ему записать на свой счет около 15 млн рублей.

Французская комедия НЕ ЗВЕЗДИ! (MD) попала на пятое место чарта, заработав приблизительно 8,5 млн рублей.

Два отечественных релиза — АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ (CP) и РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ (CP) — также попали в топ-10 уикенда, собрав 3,2 млн и 3 млн рублей соответственно.



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