Предварительная касса уикенда: «Наемник» стал лучшей новинкой

Пятую неделю кряду уикенд выигрывает «Анчартед»

Соглвсно предварительным данным, в пятый раз подряд лидером уикенда становится приключенческая картина АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR) с Томом Холландом в главной роли. Релиз записал на свой счет еще на 55 млн рублей и уже к следующему воскресенью увеличит свою кассу до 1,2 млрд.

Лучшей новинкой недели стал боевик НАЕМНИК (MD). Несмотря на низкие предпродажи, картина с Крисом Пайном записала на свой счет около 22 млн рублей и заняла пятую строчку чарта. Стоит отметить, что средняя заполняемость в 7 человек на сеанс является одной из самых низких в чарте.

Еще две новинки, боевик ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (EXP), который начал свой прокат в формате превью, и фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (KNLG), также попали в топ-10 уикенда. Проекты заработали примерно по 6 млн рублей и замкнули таблицу.

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