Предварительная касса расширенного уикенда: «Хочу замуж» преодолевает 100-миллионный рубеж

«Анчартед» по-прежнему в лидерах

Расширенный уикенд, длившийся благодаря празднику 8 марта шесть дней, в целом скорее порадовал кинотеатры. Хотя их ожидания были, разумеется, в разы выше, когда в графике релизов значился БЭТМЕН.

На первой строчке с кассой 130 млн рублей вновь оказался АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Фильм Рубена Фляйшера уже разменял 1,1 млрд рублей и пока сбавлять обороты не намерен. Другой голливудский холдовер, СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS), преодолел планку в 550 млн рублей, заняв четвертую строчку чарта с 60 млн рублей в своей копилке. До результатов УБИЙСТВА В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ (880 млн рублей) пока далеко, но в отсутствие голливудских новинок растояние может существенно сократиться.

Большие надежды кинотеатры возлагали на единственную крупную новинку уикенда, отечественную комедию ХОЧУ ЗАМУЖ (CP). И в целом не остались разочарованы. Релиз собрал чуть более 100 млн рублей, опередив в Международный женский день, даже лидера всего уикенда. Неплохо себя показал и другой российский проект, МИСТЕР НОКАУТ (WDS), замкнувший тройку лидеров шестидневки. На счету патриотического проекта уже свыше 150 млн рублей.

Еще одна новинка уикенда, мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG), заработала чуть более 20 млн рублей, не сумев обойти своего главного конкурента, идущего в прокате уже вторую неделю, – анимационную картину КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG), которая показала результат в 31 млн рублей. Всего же в ее копилке уже 81 млн и вполне реальная заявка на преодоление 100-миллионного рубежа.

С 10 млн рублей замкнула десятку лучших анимационная работа ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI). Стартовавший в прошлом году релиз все же дотянул до отметки в 900 млн рублей, заняв третье место в списке самых кассовых мультфильмов 2021 года после ДУШИ и БОССА-МОЛОКОСОСА 2.

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