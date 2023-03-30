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Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

30 марта 2023

Лучшей новинкой стала комедия «Любовь-морковь. Восстание машин»

По предварительным данным, с результатом около 23 млн рублей лидером четверга вновь стал боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Теперь фильм с Киану Ривзом в главной роли может заработать за четыре дня проката 140-160 млн рублей и легко преодолеть полумиллиардный рубеж сборов.

Лучшей новинкой уикенда стала российская комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP). Четвертая часть известной франшизы освоила в первый день проката 6 млн рублей, что позволило ей занять четвертую строчку чарта. К вечеру воскресенья на счету проекта должно оказаться примерно 40-50 млн рублей.

С шестого места, выше ожиданий, в широком прокате стартовал мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (VLG). Анимационный релиз освоил почти 5 млн рублей, что может вылиться в 40-50 млн рублей в зависимости от того, насколько высоким будет семейный множитель проекта. 

С 3 млн рублей рублей начал свой прокат американский хоррор ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP). Релиз расположился на седьмой строчке и по исходу уикенда может записать на свой счет 20-25 млн рублей.

Довольно неожиданно на восьмом месте оказалась якутская драма АЙТА (PVZGL). Заработав около 1,7 млн рублей, к концу недели фильм Степана Бурнашёва должен будет преодолеть планку сборов в 10 млн рублей. 

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