top banner

Итоги октября 2021 года в кинопрокате России и СНГ

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

4 ноября 2021

Сборы выросли относительно сентября этого года, но не превысили результаты 2019-го

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарные сборы российского кинопроката в октябре 2021 года составили 3,846 млрд рублей – это на 12% больше результата за сентябрь. Такой результат оказался на 158% больше показателя октября минувшего года, но достичь кассы месяца 2019-го не удалось — сборы оказались на 28% меньше. 

При пересчете в валюте месячная касса составила $53,020 млн: по сравнению с сентябрем 2021 года рынок увеличился на 13%, с октябрем 2020-го – на 172%, а относительно 2019-го, наоборот, сократился на 36%.

За десятый месяц 2021 года российские кинотеатры продали 12,745 млн билетов — это на 8% больше показателей сентября, почти на 103% больше результата октября 2020-го, но на 39% меньше продаж позапрошлого года. 

С учетом площадок на территории СНГ ситуация оказалась похожей. Вместе кинозалы России и стран Содружества (без учета Украины) собрали в октябре этого года 4,336 млрд рублей, что на 16% больше кассы сентября, на 186% больше октября 2020-го, но на 25% меньше результата 2019 году. Продать за минувший месяц 14,589 млн билетов. Это на 12% и 129% больше, чем было месяц и год назад соответственно. В сравнении с октябрем 2019-го падение посещаемости составило 37%. 

Эквивалент в валюте за октябрь 2021 года в кинотеатрах России и СНГ составил $59,790 млн. По отношению к прошлому месяцу касса увеличилась на 17%, в сравнении с октябрем 2020-го также выросла на 202%, а вот относительно 2019 года показала падение на 33%. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Start представил новинки ноября 2021 года
Подробнее
Кинотеатры мира в рамках ковидных ограничений
Подробнее
Okko анонсировал обновления библиотеки в ноябре 2021 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 25 по 31 октября
Подробнее
Kion представил новинки ноября 2021 года
Подробнее
Китай постепенно закрывает кинотеатры
Подробнее
«Амедиатека» анонсировала новинки ноября 2021 года
Подробнее
Megogo рассказал о релизах ноября 2021 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбился мультфильм «Кощей. Начало»
Подробнее
IVI рассказал о новинках ноября 2021 года
Подробнее
Надежда Мотина запускает новую компанию Arna Media
Подробнее
«КиноПоиск» обновил логотип и визуальный стиль
Подробнее
Wink анонсировал главные релизы ноября 2021 года
Подробнее
Экспертный совет минкульта назвал неигровые фильмы, рекомендованные к получению поддержки
Подробнее
Киноиндустрия Южной Кореи меняет принципы работы
Подробнее
Касса четверга: «Кощей. Начало» стартовал с первой строчки
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Медея»
Подробнее
Касса России: «Кощей. Начало» уверенно занял первое место
Подробнее
Международная касса: китайская «Битва на озере Чанцзинь» стала самым кассовым фильмом 2021 года
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2021 году
Подробнее