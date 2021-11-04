Итоги октября 2021 года в кинопрокате России и СНГ

Сборы выросли относительно сентября этого года, но не превысили результаты 2019-го

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарные сборы российского кинопроката в октябре 2021 года составили 3,846 млрд рублей – это на 12% больше результата за сентябрь. Такой результат оказался на 158% больше показателя октября минувшего года, но достичь кассы месяца 2019-го не удалось — сборы оказались на 28% меньше.

При пересчете в валюте месячная касса составила $53,020 млн: по сравнению с сентябрем 2021 года рынок увеличился на 13%, с октябрем 2020-го – на 172%, а относительно 2019-го, наоборот, сократился на 36%.

За десятый месяц 2021 года российские кинотеатры продали 12,745 млн билетов — это на 8% больше показателей сентября, почти на 103% больше результата октября 2020-го, но на 39% меньше продаж позапрошлого года.

С учетом площадок на территории СНГ ситуация оказалась похожей. Вместе кинозалы России и стран Содружества (без учета Украины) собрали в октябре этого года 4,336 млрд рублей, что на 16% больше кассы сентября, на 186% больше октября 2020-го, но на 25% меньше результата 2019 году. Продать за минувший месяц 14,589 млн билетов. Это на 12% и 129% больше, чем было месяц и год назад соответственно. В сравнении с октябрем 2019-го падение посещаемости составило 37%.

Эквивалент в валюте за октябрь 2021 года в кинотеатрах России и СНГ составил $59,790 млн. По отношению к прошлому месяцу касса увеличилась на 17%, в сравнении с октябрем 2020-го также выросла на 202%, а вот относительно 2019 года показала падение на 33%.