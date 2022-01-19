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Официальная касса России: «King's Man: Начало» стартовал по самым консервативным прогнозам

Автор: Максим Острый

19 января 2022

«Последний богатырь: Посланник тьмы» стал пятым российским фильмом с кассой свыше 2 млрд рублей

Касса фильма KING’S MAN: НАЧАЛО за первый уикенд составила крайне умеренные 153 млн рублей. Это заметно ниже цифр и оригинальной картины (197 млн), и сиквела (323 млн). Причины такого старта могут крыться в смешанном «сарафане» второй картины франшизы и отсутствии в приквеле знакомых зрителю персонажей.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, опустившийся на вторую строчку бокс-офиса, на уикенде опередил итоговые цифры предыдущей части франшизы (2,049 млрд рублей). На вечер воскресенья в копилке фильма было 2,054 млрд – это одиннадцатый результат в истории российского проката. 

Лишь немного отечественному фэнтези-блокбастеру уступил новый КРИК, стартовавший с 92 млн рублей. Это выше четвертой части серии (68,5 млн), выходившей в 2011 году, и прошлогодней перезагрузки ПИЛЫ (71,2 млн). Новинка вплотную подобралась к ХЭЛЛОУИНУ (108 млн) и КОМАТОЗНИКАМ (102 млн).

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ тем временем увеличил свою выручку до 2,787 млрд. Большего результата за всю историю российского проката добивались лишь три проекта – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,969 млрд), ХОЛОП (3,070 млрд) и АВАТАР (3,517 млрд).  

Замкнул пятерку лучших мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2. В настоящий момент в активе ленты 762 млн рублей, и она все ближе подбирается к итоговым цифрам прошлогодней СЕМЕЙКИ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (849 млн).

На десятой строчке чарта расположилось драмеди Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА. За первый уикенд картина заработала 11,6 млн рублей, что является лучшим результатом для фильмов режиссера, выходивших в прокат в России.  

Также в прокат вышли семейная картина ОДНИ ДОМА (2,5 млн, четырнадцатое место) и драма ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК (2,1 млн, шестнадцатая позиция). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 571 млн рублей, с учетом стран СНГ – 616 млн. Это на 55,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 21,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА.

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