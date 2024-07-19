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Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человек

Автор: Илья Кувшинов

19 июля 2024

TelecomDaily подвело итоги исследования о рынке онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги исследования о рынке онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года.

Согласно ему, общее количество подписчиков российских платформ увеличилось на 44% год к году – с 36,7 млн до 53 млн человек. При этом, на пять крупнейших сервисов («Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink и KION) приходится почти 85% пользователей.

Лидером по количеству подписчиков оказался «Кинопоиск» (13,2 млн, прирост 30,5% год к году). Второе место досталось «Иви» (9,4 млн, +29,1%), а бронзу взял Okko (8,3 млн, +66,4%). Четвертую строчку топа занял Wink (7,8 млн, +95,9%), а пятую – KION (6,2 млн, +89,4%). Таким образом, в тройку онлайн-кинотеатров, которые смогли быстрее всего набрать абонентов, попали Wink, KION и Okko.

Аналитики отмечают, что впервые за несколько лет из почетной тройки выбыл «Кинопоиск». Заметный рост также наблюдается у «Триколор Кино и ТВ» (+55%), Premier (+44%) и Start (+42,2%). Amediateka незначительно сократила количество подписчиков – всего на 0,3%.

Если рассматривать крупнейшие сервисы по доле платящих абонентов, то у Wink она составила 76%, у «Кинопоиска» – 74%, у Okko и KION – по 69%, у Premier – 61%, у Start – 57%, у «Иви» – 56%. 

Всего же «Кинопоиск» удерживает 27% платного сегмента рынка (шестью месяцами ранее – 26,9%). Wink по этому параметру вышел на второе место – 16,2% (полгода назад – 15%), а на третье – Okko (15,7% против 12,5%). «Иви», в свою очередь, опустился со второго места на четвертое (14,8% против 15,3%), а KION занял пятое – 11,9% против 11,7%.

Фото: Freepik

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