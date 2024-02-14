Даша Чаруша снимет музыкальный фильм «Садко»

Производством проекта займется компания ID Production

Компания ID Production приступила к работе над музыкальным фильмом САДКО.

В основу картины лягут русские сказания об известном гусляре, а ее действие будет разворачиваться в настоящем и прошлом.

Режиссером и композитором проекта выступит Даша Чаруша, а продюсерами станут Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко.

Фото: иллюстрация Виталия Лукьянца