Даша Чаруша снимет музыкальный фильм «Садко»
Автор: БК
14 февраля 2024
Производством проекта займется компания ID Production
Компания ID Production приступила к работе над музыкальным фильмом САДКО.
В основу картины лягут русские сказания об известном гусляре, а ее действие будет разворачиваться в настоящем и прошлом.
Режиссером и композитором проекта выступит Даша Чаруша, а продюсерами станут Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко.
Фото: иллюстрация Виталия Лукьянца
Самое читаемое
Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?Подробнее
Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 годуПодробнее
Сказка «Летучий корабль» не выйдет в запланированную датуПодробнее
Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» продолжает доминироватьПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» не сдает позицииПодробнее
Касса четверга: «Мастер и Маргарита» лидирует третью неделю подрядПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 февраля 2024 годаПодробнее
Касса России: «Мастер и Маргарита» остается лидером третью неделю подрядПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink представил проекты нового сезонаПодробнее
«Формула Кино» подала иск к «Синема Парку» на 856 млн рублейПодробнее
Предпродажи уикенда: «Миледи» отстает от «Д’Артаньяна»Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил предварительную программуПодробнее
Итоги российского онлайн-проката в январе 2024 годаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 февраляПодробнее
Warner Bros. все-таки отменит уже готового «Койота против Acme»Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» начал прием заявокПодробнее
Московский международный кинофестиваль получит грант на проведение из городского бюджетаПодробнее
Disney+ приобрел права на фильм-концерт Тейлор Свифт за более чем $75 млнПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Рецепт любви»Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей премииПодробнее