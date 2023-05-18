Гильдия актеров США готовится бастовать

Их требования аналогичны тем, с которыми на стачку вышли сценаристы

Национальный совет объединенной гильдии американских актеров SAG-AFTRA единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать членам профсоюза участвовать в забастовке, если в ходе переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения не будет достигнуто соглашение.

Переговоры о заключении нового контракта с Альянсом начнутся 7 июня. Текущий контракт гильдии истекает 30 июня. Требования к студиям у актеров аналогичны тем, с которыми на забастовку ранее вышли сценаристы, члены WGA. В своем заявлении гильдия заявила: «Зарабатывать на жизнь в качестве профессионального исполнителя становится все труднее, поскольку инфляция и стриминговая экосистема подорвали систему вознаграждения в отрасли; в то же время корпоративная прибыль и оплата труда руководителей студий продолжают расти».

Коллективное решение руководства SAG-AFTRA не означает, что забастовка обязательно состоится, но оно позволит Национальному совету объявить ее, если это будет сочтено необходимым. Также постановление станет для профсоюза козырем в процессе переговоров. SAG-AFTRA представляет интересы более 160 000 профессионалов в сфере развлечений и СМИ.

Один из членов Совета заявил, что на голосовании была продемонстрирована невиданная солидарность. В последний раз тогда еще не объединенные гильдии SAG и AFTRA бастовали более тридцати лет назад, в 1980 году. Тогда триггером для протеста послужили новые экономические условия, вызванные распространением видеокассет и платного кабельного телевидения.