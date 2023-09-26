Актеры проголосовали за забастовку против производителей видеоигр

Возможную забастовку поддержали 98,32% избирателей.

У Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вскоре может начаться еще одна забастовка. В понедельник, 25 сентября, 34 687 членов профсоюза почти единогласно проголосовали за забастовку против крупнейших производителей видеоигр с результатом в 98,32%. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Итоги голосования не означают, что забастовка и в самом деле начнется, однако они дают возможность гильдии объявить ее в любой момент во время текущих переговоров с компаниями.

Обсуждение нового контракта, который затрагивает интересы актеров, взаимодействующих с мокапом, каскадеров в видеоиграх и актеров озвучания, тянется уже почти год. Профсоюз добивается улучшения оплаты труда, регулирование использования искусственного интеллекта и гарантий безопасности для актеров в кадре и за кадром.

Фото: SAG-AFTRA