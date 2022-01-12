Американская гильдия актеров объявила номинантов своей премии по итогам 2021 года
Лауреаты станут известны 28 февраля
Гильдия актеров США представила номинантов на премию в области кино и телевидения SAG Awards по итогам 2021 года. Победители премии будут объявлены 28 февраля.
Ключевые номинанты:
Лучший актёрский состав в фильме:
• БЕЛФАСТ
• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ
• ДОМ GUCCI
• КОРОЛЬ РИЧАРД
• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ
Лучший актерский состав в драматическом сериале:
• «Игра в кальмара»
• «Наследники»
• «Рассказы служанки»
• «Утреннее шоу»
• «Шершни»
Лучшая женская роль в фильме:
• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)
• Леди Гага (ДОМ GUCCI)
• Николь Кидман (БЫТЬ РИКАРДО)
• Дженнифер Хадсон (РЕСПЕКТ)
• Оливия Колман (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)
Лучшая мужская роль в фильме:
• Хавьер Бардем (БЫТЬ РИКАРДО)
• Дензел Вашингтон, (ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА)
• Эндрю Гарфилд (ТИК-ТАК… БУМ!)
• Бенедикт Камбербэтч (ВЛАСТЬ ПСА)
• Уилл Смит (КОРОЛЬ РИЧАРД)
Лучшая женская роль второго плана:
• Катрина Балф (БЕЛФАСТ)
• Кейт Бланшетт (АЛЛЕЯ КОШМАРОВ)
• Кирстен Данст (ВЛАСТЬ ПСА)
• Ариана ДеБос (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)
• Рут Негга (ИДЕНТИЧНОСТЬ)
Лучшая мужская роль второго плана:
• Бен Аффлек (НЕЖНЫЙ БАР)
• Трой Коцур (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ)
• Брэдли Купер (ЛАКРИЧНА ПИЦЦА)
• Джаред Лето (ДОМ GUCCI)
• Коди Смит-Макфи (ВЛАСТЬ ПСА)
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
• Чон Хо Ён, «Игра в кальмара»
• Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
• Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
• Сара Снук, «Наследники»
• Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
• Джереми Стронг, «Наследники»
• Ли Чжон Джэ, «Игра в кальмара»
• Киран Калкин, «Наследники»
• Брайан Кокс, «Наследники»
• Билли Крудап, «Утреннее шоу»
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