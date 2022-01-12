Американская гильдия актеров объявила номинантов своей премии по итогам 2021 года

Лауреаты станут известны 28 февраля

Гильдия актеров США представила номинантов на премию в области кино и телевидения SAG Awards по итогам 2021 года. Победители премии будут объявлены 28 февраля.

Ключевые номинанты:

Лучший актёрский состав в фильме:

• БЕЛФАСТ

• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• ДОМ GUCCI

• КОРОЛЬ РИЧАРД

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

• «Игра в кальмара»

• «Наследники»

• «Рассказы служанки»

• «Утреннее шоу»

• «Шершни»

Лучшая женская роль в фильме:

• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)

• Леди Гага (ДОМ GUCCI)

• Николь Кидман (БЫТЬ РИКАРДО)

• Дженнифер Хадсон (РЕСПЕКТ)

• Оливия Колман (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)

Лучшая мужская роль в фильме:

• Хавьер Бардем (БЫТЬ РИКАРДО)

• Дензел Вашингтон, (ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА)

• Эндрю Гарфилд (ТИК-ТАК… БУМ!)

• Бенедикт Камбербэтч (ВЛАСТЬ ПСА)

• Уилл Смит (КОРОЛЬ РИЧАРД)

Лучшая женская роль второго плана:

• Катрина Балф (БЕЛФАСТ)

• Кейт Бланшетт (АЛЛЕЯ КОШМАРОВ)

• Кирстен Данст (ВЛАСТЬ ПСА)

• Ариана ДеБос (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)

• Рут Негга (ИДЕНТИЧНОСТЬ)

Лучшая мужская роль второго плана:

• Бен Аффлек (НЕЖНЫЙ БАР)

• Трой Коцур (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ)

• Брэдли Купер (ЛАКРИЧНА ПИЦЦА)

• Джаред Лето (ДОМ GUCCI)

• Коди Смит-Макфи (ВЛАСТЬ ПСА)

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

• Чон Хо Ён, «Игра в кальмара»

• Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

• Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

• Сара Снук, «Наследники»

• Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

• Джереми Стронг, «Наследники»

• Ли Чжон Джэ, «Игра в кальмара»

• Киран Калкин, «Наследники»

• Брайан Кокс, «Наследники»

• Билли Крудап, «Утреннее шоу»

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