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Американская гильдия актеров объявила номинантов своей премии по итогам 2021 года

Автор: БК

12 января 2022

Лауреаты станут известны 28 февраля

Гильдия актеров США представила номинантов на премию в области кино и телевидения SAG Awards по итогам 2021 года. Победители премии будут объявлены 28 февраля. 

Ключевые номинанты:

Лучший актёрский состав в фильме:

БЕЛФАСТ
• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ
ДОМ GUCCI
КОРОЛЬ РИЧАРД
• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

• «Игра в кальмара»
• «Наследники»
• «Рассказы служанки»
• «Утреннее шоу»
• «Шершни»

Лучшая женская роль в фильме:

• Джессика Честейн (ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ)
• Леди Гага (ДОМ GUCCI)
• Николь Кидман (БЫТЬ РИКАРДО)
• Дженнифер Хадсон (РЕСПЕКТ)
• Оливия Колман (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ)

Лучшая мужская роль в фильме:

• Хавьер Бардем (БЫТЬ РИКАРДО)
• Дензел Вашингтон, (ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА)
• Эндрю Гарфилд (ТИК-ТАК… БУМ!)
• Бенедикт Камбербэтч (ВЛАСТЬ ПСА)
• Уилл Смит (КОРОЛЬ РИЧАРД)

Лучшая женская роль второго плана:

• Катрина Балф (БЕЛФАСТ)
• Кейт Бланшетт (АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
• Кирстен Данст (ВЛАСТЬ ПСА)
• Ариана ДеБос (ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ)
• Рут Негга (ИДЕНТИЧНОСТЬ)

Лучшая мужская роль второго плана:

• Бен Аффлек (НЕЖНЫЙ БАР)
• Трой Коцур (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ)
• Брэдли Купер (ЛАКРИЧНА ПИЦЦА)
• Джаред Лето (ДОМ GUCCI)
• Коди Смит-Макфи (ВЛАСТЬ ПСА)

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

• Чон Хо Ён, «Игра в кальмара»
• Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
• Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
• Сара Снук, «Наследники»
• Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

• Джереми Стронг, «Наследники»
• Ли Чжон Джэ, «Игра в кальмара»
• Киран Калкин, «Наследники»
• Брайан Кокс, «Наследники»
• Билли Крудап, «Утреннее шоу»

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