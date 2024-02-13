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Создатели фэнтези «Самая большая луна» перечислят часть сборов на благотворительность

Автор: БК

13 февраля 2024

Об этом рассказал продюсер Роман Борисевич

Продюсер картины САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА Роман Борисевич сообщил, что кинокомпания «План 9» переведет часть своих доходов от проката грядущей картины на благотворительность.

Приводим текст заявления целиком:

«Сегодня сборы отечественных картин в кинопрокате показывают уверенный рост. Российские фильмы – выбор нашего зрителя, что прекрасно, так как в конечном итоге именно для них они и снимаются. Но также эти проекты снимаются и для тех, кто в это непростое для нашей страны время нуждается в поддержке.

Новый фильм фэнтэзи САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА кинокомпании «План 9», в первую очередь снимался для детей и подростков, поэтому компания приняла решение перечислить часть своих доходов от сборов в кинопрокате этой картины – в размере 10 процентов в Международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы», которая активно помогает нуждающимся детям Донбасса. Мы убеждены, что это решение актуальное и правильное! Призываем всех наших коллег присоединиться к данной инициативе»

Выход картины в прокат запланирован на 4 июля.

Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

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