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«Студия Видеопрокат» и Евгений Сангаджиев подписали first look deal

Автор: Виолетта Палий

11 октября 2021

Контракт заключен на три года

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и режиссёр, выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия», Евгений Сангаджиев подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве на 3 года. Весной эта команда уже выпустила сериал HAPPY END — первый российский проект об вебкам-индустрии, а прямо сейчас в Москве идут съёмки их нового совместного сериала «Балет», производством которого занимаются «Студии Видеопрокат», «НМГ Студии», телеканала СТС и онлайн-кинотеатра IVI.

Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, продюсеры «Студии Видеопрокат»: «Производители контента постоянно находятся в поиске новых имён, и мы очень рады, что стали для Сангаджиева такой компанией — первооткрывателем его режиссерского таланта. Мы, как молодой продакшн, нацелены на то, чтобы формировать свою базу новых кинематографистов».

В рамках эксклюзивного партнёрства с режиссером Евгением Сангаджиевым готовятся сразу несколько проектов. Первым станет МАЛЬВИНА — совместный полнометражный фильм «Студии Видеопрокат» и «Марс Медиа». Это драматичная фэнтези-комедия про настоящую любовь и веру в свой «внутренний голос», рассказанная 30-летней Василисой и её воображаемой «подругой детства» Мальвиной. Как заявляют создатели, это актуальное кино про 30-летних, про поколение, которое попало в странное переходное состояние, когда жизнь складывается не совсем так, как ты мечтал, и только твой выбор и поступки делают из тебя того, кто ты есть. Продюсерами проекта выступают Рубен Дишдишян, Вазген Хачатрян, Алексей Киселёв, Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Сангаджиев. За сценарий отвечает Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Трое»). На одну из главных ролей уже подтвержден музыкант и актёр Иван Дорн.

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