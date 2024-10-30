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Братья Уэйанс работают над новым «Очень страшным кино»

Автор: Илья Кувшинов

30 октября 2024

Съемки картины запланированы на следующий год

Появились детали анонсированной в апреле на Cinema-Con перезагрузки комедийной франшизы ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – ей займутся авторы братья Уэйанс, некогда и создавшие популярную серию.

Отмечается, что сейчас ведется работа над сценарием, а съемки предварительно запланированы на следующий год. Дата выхода новой ленты в прокат пока не сообщается.

Общие сборы всех фильмов франшизы в мировом прокате составили более $896 млн. Напомним, что братья работали только над первыми двумя из них: Кинен Айвори Уэйанс выступил автором сценария и режиссером, а Марлон и Шон Уэйансы – стали соавторами и исполнили главные роли.

Фото: соцсети Марлона Уэйанса

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