Братья Уэйанс работают над новым «Очень страшным кино»
Автор: Илья Кувшинов
30 октября 2024
Съемки картины запланированы на следующий год
Появились детали анонсированной в апреле на Cinema-Con перезагрузки комедийной франшизы ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – ей займутся авторы братья Уэйанс, некогда и создавшие популярную серию.
Отмечается, что сейчас ведется работа над сценарием, а съемки предварительно запланированы на следующий год. Дата выхода новой ленты в прокат пока не сообщается.
Общие сборы всех фильмов франшизы в мировом прокате составили более $896 млн. Напомним, что братья работали только над первыми двумя из них: Кинен Айвори Уэйанс выступил автором сценария и режиссером, а Марлон и Шон Уэйансы – стали соавторами и исполнили главные роли.
Фото: соцсети Марлона Уэйанса
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