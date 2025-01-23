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Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо вновь поработают вместе

Автор: Илья Кувшинов

23 января 2025

Тандем готовит экранизацию документального триллера «Дьявол в Белом городе»

Экранизация документального триллера Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе. История серийного маньяка Холмса» сдвинулась с мертвой точки – по информации Deadline, режиссером грядущей ленты выступит Мартин Скорсезе, а Леонардо ДиКаприо исполнит главную роль.

К фильму также подключилась студия 20th Century. Отмечается, что на данный момент у картины пока еще нет сценария. ДиКаприо и Скорсезе занимаются разработкой этого проекта уже довольно долгое время (актер приобрел права на исходное произведение в 2010 году), однако, по словам источников, они всегда чувствовали, что эта история не теряет своей актуальности.

Роман Ларсона рассказывает о первом американском серийном убийце, который творил свои мрачные дела в Чикаго в конце XIX века – к Всемирной выставке 1893 года он выстроил свой зловещий отель с лабиринтами и комнатами без окон. 

Фото: кадр со съемок фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

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