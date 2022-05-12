Сиквел «Доктора Стрэнджа» стартовал в СНГ на уровне первой части

Проект не смог превзойти сборы «Человека-Паука: нет пути домой» и «Венома 2» за первый уикенд

По данным компании Comscore, кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ в странах СНГ (а именно в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове и Таджикистане) заработал за стартовый уикенд 94,068 млн рублей.

Этот результат оказался на 2% меньше кассы оригинального фильма ДОКТОР СТРЭНДЖ, который заработал в премьерные выходные 96,172 млн рублей. Также новый проект киновселенной Marvel стартовал в СНГ более чем в два раза хуже ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (200,344 млн рублей). Сиквел фильма о Докторе Стрэндже не смог превзойти сборы ВЕНОМА 2 в первые выходные, которые составили 99,549 млн рублей.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount — приняли решение о приостановке проката своих фильмов в России. При этом компания Disney также временно остановила выпуск своих релизов на территории СНГ. Уже в апреле БК сообщал, что фильмы Disney вернутся в кинотеатры СНГ. Так, прокатчиком релизов мейджора в Казахстане и в ряде других постсоветских государств выступает казахстанская компания «Меломан».