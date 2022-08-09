Сергей Гридчин назначен директором по продукту онлайн-кинотеатра Start

Он сосредоточится на построении центра развития экспертизы цифровых продуктов группы

Сергей Гридчин занял должность директора по продукту онлайн-кинотеатра Start, ссобщает Sostav. Он сфокусируется на построении центра развития экспертизы цифровых продуктов группы Start, продолжит работу по UX-дизайну и достижению максимальной удовлетворенности сервисом онлайн-кинотеатра, а также будет развивать смежные и новые направления — от международной версии до вещания ТВ-каналов в единой подписке.

Гридчин более 10 лет работал в e-сommerce. В разные годы он занимался развитием продукта в «СберМегаМаркете», goods.ru, Otto Group Russia, KupiVIP holding.

«Я присоединился к команде Start по нескольким причинам, – рассказывает Сергей Гридчин. – Во-первых, вижу большой потенциал роста и развития у онлайн-кинотеатра как в России, так и на глобальном рынке. У нас лучший оригинальный отечественный контент мирового уровня, о чем в том числе говорят успешные сделки с Netflix и Amazon Prime. Во-вторых, Start входит в 30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. В третьих — команда. Амбициозные, профессиональные и результативные сотрудники».

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